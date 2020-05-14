إصابة أحد موظفي "العلميين" بكورونا

قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إنّ نتيجة التحاليل التي أجريت على عدد من موظفي نقابة العلميين بالألفي، أثبتت إيجابية إصابة أحدهم بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى ظهور الأعراض على العديد من الموظفين.

وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، نفى ما تردد عن الاشتباه في إصابة 3 من موظفي النقابة بكورونا، مؤكدا أنّ العمل يسير بانتظام داخل المقر الرئيسي والفرعيات كما نشر على صفحة النقابة بالفيس بوك جدول بأسماء الموظفين المكلفين بالدوام من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا، نافيا وجود أية اصابات.

وقال غريب في بيان له اليوم، إنّ هناك "تعنت من النقيب السابق في التطهير وإبلاغ الجهات المختصة بوزارة الصحة والطب الوقائي لعمل التعقيم والتطهيرات اللازمة للمقر ومتابعة ترصد مخالطين الحالات المصابة لانحسار الإصابات".

وأشار أبوعميرة إلى أنّ التكتم الحالي عن إيجابية المصابين وفتح المقر والتعامل مع الأعضاء، ينذر بكارثة تفشي الوباء، وأنّ الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج للشفافية والحقيقة حفاظا على أرواح الموظفين وعائلاتهم، والتعامل مع الأزمة بحلول جذرية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.