الزناتي يطالب المعلمين باتباع الاشتراطات الصحية في التعايش مع كورونا

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنّ اتباع الإجراءات الاحترازية ضروري للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خاصة أنّ العديد من دول العالم بدأت تستعيد أنشطتها ودوران عجلة الإنتاج بها.

وأوضح الزناتي، أنّ ما أعلنته الحكومة من وضع إجراءات وشروط صحية صارمة لاستعادة الأنشطة والخدمات ضمن خطتها للتعايش مع كورونا، خطوة إيجابية على طريق المواجهة الفعالة.

ووجّه الزناتي، رسالة لجميع المعلمين بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال نشاطهم اليومي، خاصة أنّنا مقبلون على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وأعمال كثيرة في الكنترولات وعمل المراقبين داخل لجان الامتحانات، ومرحلة التعايش تتطلب تكاتف المواطنين والوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية في مصر، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم الالتزام بالتعليمات.

ولفت إلى ضرورة توفير معايير إلزامية للتباعد الاجتماعي في المؤسسات والشركات، خاصة وسائل المواصلات، والتركيز على حث المواطنيين على استخدام الخدمات الإلكترونية، لتجنب الازدحام وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني إلى جانب إجراءات ملزمة حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها.

ووجّه الزناتي، النقابات الفرعية واللجان النقابية بتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالمنظفات إلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان، كما طالب بتطبيق هذه الشروط داخل المدارس والإدارات التعليمية.