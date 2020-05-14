سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمشروعات

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة مكبرة اليوم للمرور على بعض مشروعات المحافظة منها مشروع الثروة الحيوانية ببني سند بمركز منفلوط ومتابعة إنهاء المحلب الآلي بالمزرعة.

وتفقد جميع عنابر المزرعة فضلًا عن المرور على منافذ بيع اللحوم ومنتجات المزارع للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العاملين بتلك المشاريع للكمامات واستمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل تلك المنشآت والمشاريع حفاظًا على صحتهم وصحة المترددين عليها تفعيلًا لقرار المحافظ رقم 507 لسنة 2020.

رافقه خلال الجولة سامح عبد المعطي مدير مشروع الثروة الحيوانية والقائمين على منافذ بيع اللحوم.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك حملات مستمرة لمتابعة سير العمل داخل مشروعات المحافظة والوقوف على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل تلك المنشآت، لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمرور بصفة دورية على كافة المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة سواء كانت مشروعات إنتاجية أو إنشائية وذلك للتأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فضلًا عن الوقوف على استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالاجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

وأضاف أن ذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ووجه السكرتير المساعد للمحافظة بضرورة تفعيل لجنة المرور على كافة المنشآت والمشروعات الإنتاجية والتنموية بالمحافظة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتشديد على جميع العاملين ارتداء الكمامات بتلك المشروعات واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وعمل تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بصفة اسبوعية مؤكدًا على ضرورة العمل في كل المشروعات والمصانع بكامل طاقتها حفاظًا على حقوق العاملين بها وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع إلتزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والإحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العمال للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل.