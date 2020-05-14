محافظ السويس يبحث الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في ري الأراضي

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والدكتور محمد عنتر والدكتور طلعت أبوزيد ممثلي المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري لبحث كيفية الاستفادة من كميات مياه الصرف الزراعي لأراضي القطاع الريفي وقري شباب الخريجين بالسويس.

وفي بداية اللقاء استمع صقر إلى آراء واقتراحات خبراء الري والصرف الزراعي بالمركز القومي لبحوث المياه وقيادات الصرف والري على مستوى مدن القناة واقتراحاتهم للاستفادة من مياه الصرف الزراعي من الاراضي الزراعية بالقطاع الريفي بحي الجناين وقري شباب الخريجين بحي فيصل للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس.

وأكد المحافظ علي اهمية الانتهاء دراسات وقياسات التربة والبدء في اختبار الاراض من خلال تخصيص أرض لانشاء مزرعة نموذجية تجريبية بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ومراجعة مصادرالمياه من خلال مركز بحوث المياه بالوزارة وقطاع الصرف والري.

كما حضر اللقاء كلا من احمد زيتون وكيل وزارة بهيئة الصرف الزراعي بمحافظة الاسماعيلية وحسن خطاب مدير عام ري محافظات القناة واحمد عزتلي مدير عام الصرف بالسويس وعمروسعيد مدير هندسة الري واحمد ابراهيم وكيل الصرف الزراعي بالسويس.