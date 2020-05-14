البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.31%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.31% ما يعادل 1.48نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 477.03 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 84.867 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 186.072.54دولاراً نفذت من خلال 59 صفقة.

ويحيي الفلسطينيون، غدًا الجمعة، ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 72 والتي تصادف الخامس عشر من مايو كل عام، وتأتي النكبة هذا العام في ظل ظروف استثنائية بانتشار وباء كورونا المستجد "كوفي 19" في أنحاء العالم، حيث يعيش نحو أكثر من نصف الشعب.