لليوم الخامس على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لنحو 1000 عينة من جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 15 حالة شفاء، 8 منها في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وقالت إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس.

وأوضحت أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.