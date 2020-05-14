الوباء قد لا ينتهي.. هل يخضع "كورونا" للسيطرة البشرية؟

في تصريحات جديدة تبدو أكثر واقعية، وربما أكثر تشاؤما، قال رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكال رايان، إنه من المحتمل أن يستمر فيروس كورونا لفترة طويلة، محذرا أنه من المستحيل التنبؤ بموعد السيطرة على الجائحة دون لقاح.

وأوضح "رايان" في مؤتمر صحفي، أمس، "هذا الفيروس ربما لا يختفي"، وقال إن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" حاليا منخفض نسبيا، وأفاد أنه دون لقاح، قد يستغرق الأمر سنوات ليطور الناس مستويات كافية من المناعة ضد الفيروس بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وأشار ريان إلى أن المخاطر المتعلقة بمرض "كوفيد-19"، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لا تزال كبيرة على "المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية".

وقال: "أعتقد أنه من المهم توضيح ذلك، هذا الفيروس ربما يصبح فيروسا وبائيا آخرا في مجتمعاتنا"، مشيرا إلى أن أمراضا كانت مستجدة سابقا مثل نقص المناعة المكتسب لم تختف أبدا، لكن العلاجات الفعالة طورت لتسمح للناس بالتعايش مع المرض".

وتابع "رايان" أنه مازال هناك أمل أيضا، مع تطوير المناعة، في تطوير لقاح فعال، لكن حتى ذلك الحين، سيتطلب إنتاج الجرعات وتوزيعها عالميا على الأفراد المستعدين للتحصين "قدرا هائلا من العمل"، وقال "كل خطوة واحدة من تلك الخطوات محفوفة بالتحديات"، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "فيروس كورونا سوف يستمر لفترة طويلة، ويتحول من الانتشار السريع إلى شيء متواجد، وذلك يقلل من قدرته على الفتك بالبشر ولكن تدريجيا، وذلك نتيجة انتقاله من شخص لشخص آخر، وسوف يتواجد ولكن سيكون ضعيفا".

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن العالم سوف يستغرق وقتا طويلا لاكتشاف لقاح، وذلك لتحول شكل الفيروس والمحتوى الجيني والبروتيني للفيروس، فيجب الحد من انتشاره وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس.

من جانبها، أقرت ماريا فان كيرخوف، المسؤولة التقنية عن "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، بأن بعض الناس "يشعرون ببعض اليأس"، لكنها أشارت إلى أن وقف الفيروس حتى دون تدخلات طبية محتمل، وقالت: "مسار هذا التفشي في أيدينا، لقد رأينا بعض الدول تخضع الفيروس تحت السيطرة".