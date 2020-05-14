السياحة تبدأ التفتيش على الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار

تبدأ عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، اليوم، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية: البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنّ اللجان ستتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنّه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من 172 فندقا تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولها على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.