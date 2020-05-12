المنشآت الفندقية: تلقينا 150 طلبا لإعادة التشغيل واستقبال الزوار

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ نحو 150 فندقا تقدم حتى الآن بطلب للعمل خلال المرحلة الأولى لتشغيل الفنادق، التي تبدأ الجمعة المقبل.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّ فنادق مدينة الغردقة كانت الأكثر طلبا، تلتها شرم الشيخ ثم القاهرة الكبرى، موضحا أنّه عقب تلقي طلبات الرغبة في التشغيل من الفنادق، بدأت الـ3 شركات العالمية المتعاقد معها، التأكد من التزام الفنادق بالمعايير الدولية الصحية والغذائية، ومعايير السلامة في فحص الطلبات وأوراق المنشأة إلكترونيا.

وتابع: "تبدأ الشركة إجراء تفتيش بصحبة موظفي مراقبة الجودة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، ومندوبي قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، للتأكد من التزام الفنادق بالضوابط العامة للتشغيل التي وضعتها وزارة السياحة والآثار".

وأوضح الشاعر أنّ المرحلة الأولى لتشغيل الفنادق واستقبال الزوار المصريين، ستبدأ من 15 مايو الحالي حتى أول يونيو المقبل، وخلالها تستطيع المنشآت الفندقية استقبال الزوار بحد أقصى 25% من السعة الاستيعابية للفندق، على أن ترتفع النسبة إلى 50% خلال المرحلة الثانية للتشغيل، مشيرا إلى عدم وجود مغالاة في أسعار الغرف الفندقية خلال إجازات عيد الفطر.

نبيل: إقبال المواطنين على الحجز بالفنادق ضعيف للغاية

من جانبه، قال تامر نبيل عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنّ إقبال المواطنين على حجز الفنادق خلال عيد الفطر المبارك "ضعيف" للغاية حتى الآن، مرجعا السبب لوجود تخوفات من السفر لدى غالبية الأسر المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من فئات المجتمع.

ولفت إلى أنّ الفنادق التي ستعمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل، تعلم جيدا أنّها لن تحقق أرباحا، إلا أنّها أصرت على العمل لكسر حالة الركود السياحي، والاستعداد لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج في أقرب وقت.