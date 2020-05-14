مصر تنضم رسميا لمبادرة إنتاج القطن النظيف

أصدر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا بما تم إنجازه من نشاط داخل مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إنّ مصر انضمت رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف، بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لمراحل إنتاج محصول القطن بمصر.

وأوضح أنّ المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري أفضل، لافتا إلى أنّ مصر ستحقق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة، بينها: الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعما للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية، ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.