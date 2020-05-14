نائب محافظ القاهرة يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية في ماسبيرو والتحرير

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، مشروعي مثلث ماسبيرو وتطوير ميدان التحرير، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمتابعة المشروعات القومية للاطمئنان على حسن سير العمل بها وتذليل أي معوقات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه أثناء زيارة مشروع مثلث ماسبيرو تبين قيام الشركة القائمة على المشروع بتوفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع والتزام جميع العاملين بالموقع بارتداء الخوذة الواقية، وأيضاً الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع، كما تبين انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات بانتظام وكفاءة عالية.

وأكد نائب المحافظ، أنه خلال زيارة ميدان التحرير تبين العمل على التشطيبات النهائية لأعمال التطوير، مع التنبيه على استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات استعداداً للافتتاح قريبا.