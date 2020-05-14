إنذار لمحافظ الجيزة بغلق سوق الجمعة بإمبابة: يساعد على انتشار كورونا

تقدم المحامي أشرف فرحات، بإنذار لمحافظ الجيزة، يطالبه فيه بإصدار قراره بغلق سوق الجمعة بإمبابة، نتيجة التزاحم الذي يساعد على انتشار وباء "كورونا"، مشيرا إلى ضرورة العمل على نقل السوق إلى المدن الجديدة حفاظا على الشكل الحضاري للدولة المصرية.

وقال "فرحات" إنه أثناء مروره بتقاطع شارع المطار مع شارع البصراوي وجد حالة من التزاحم الشديد بسوق الجمعة، الأمر الذي قد يساعد على انتشار الفيروس، وحيث أن الدولة تمر بظروف قهرية تستوجب قرارات حاسمة للتصدى لها.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على نظافة الأسواق بشكل مستمر، والإشراف على المحلات ومدى التزامها بإجراءات الوقاية التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويجب أيضا تنفيذ قرارات صارمة بشأن المخالفين للحد من انتشار العدوى حتى يتم التغلب عليها.

واستند المحامي للقانون رقم 43 لعام 1979 حيث نصت المادة 26 منه على اعتبار المحافظ ممثلا للسلطة التنتفيذية بالمحافظة وأن دوره الإشراف على تنفيذ السياسة العامة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج، وأن يكون مسؤولاً عن كفالة الأمن الغذائي للمواطنين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض بهما، كما أنه مسؤولاً عن الأخلاق والقيم العامة.

وطالب أيضا من المحافظ أن يلزم مدير أمن الجيزة باخطاره فورا بالأحداث ذات الأهمية، لاتخاذ القرارات المناسبة.