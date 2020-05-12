محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الأوتاد الحديدية من الشوارع

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف شارع المطبعة بحي الطالبية، الذي يعد أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي سيتم استخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير ومتابعة يومية لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة، مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى، ورفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

وتفقد المحافظ ميدان الرماية والمناطق المحيطة به موجها الخدمات المرورية المتواجدة بالمنطقة برفع سيارة متعدية علي الرصيف ومتابعة دورية للالتزام بتنفيذ قرار عدم التعدي على الأرصفة المخصصة للمشاة بركن السيارات.

وتفقد المحافظ محور 26 يوليو لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لبعض الشرائح على المحور موجها بدعم المنطقة بسور خرساني من الأسفل وحديدي من الأعلى للحد من حوادث السيارات ومنع سقوطها أسفل المحور مع مراعاة المظهر العام للمحور اثناء العمل موجها الشركة المسئولة عن الأعمال بسرعة انهاءها ومراعاة العواكس والحارات المرورية.

وجه المحافظ بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة أعلى المحور ودعمه بأعمدة إضافية في المناطق التي بحاجة إلى ذلك.

وتفقد "راشد" شوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، موجها برفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الرصيف، والتأكيد على عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظاً على الرصيف ومنع تهالكه، موجها بسحب رخص عددا من السيارات لوقوفها أعلى الرصيف وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن، مطالبا الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء أوناش لرفع السيارات فورا.

تابع راشد المراحل النهائية من اعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي موجها بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

وقاد راشد حمله لرفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز اماكن لركن السيارات بالشوارع مشددا علي رفع اي اوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر اتلاف طبقه رصف علي المخالفين للتعدي علي حرم الطريق.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ومدينة كرداسة.