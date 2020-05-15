بعد عزل 3 مناطق بها.. معلومات عن قرية موشا بأسيوط

شهدت قرية موشا التابعة للمركز بمحافظة أسيوط وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 15 حالة أخرى، فقررت المحافظة عزل 3 مناطق بها.

"الوطن" ترصد في التقرير التالي معلومات عن القرية التي تعد من أكبر قرى المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.

1- قرية موشا هي إحدى قرى مركز أسيوط في محافظة أسيوط وحسب إحصاءات بلغ إجمالي السكان في موشا 31 ألف نسمة تقريبا.

2- أهل موشا يعشقون العلم والتعليم. وحصل عدد كبير من أبنائها على درجة الدكتوراه في شتى أنواع العلوم ويوجد بالقرية العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بفروعها العام والفنى والتجارى وبها أيضا كثير من المعاهد الدينية الأزهرية.

3- يربط موشا بمدينة أسيوط طريق مرصوف وواسع يتسع للحركه الكثيفة عليه وطوله حوالي 12 كيلو متر .

5- أهالي موشا ممتدين في جميع ربوع مصر ليس فقط بقرية موشا أو محافظة أسيوط ولهم دور هام بأغلب محافظات مصر ولهم جمعيات أهلية تحمل اسمها مثل جمعية أهالى موشا الخيرية بالسويس وجمعية موشا الخيرية بالإسكندرية.

6- من أهم معالم موشا جامع الشيخ عبد الفتاح بموشا بنيت مئذنته في نهاية القرن التاسع عشر وتم ترميم المسجد وتطويره في تسعينيات القرن العشرين بني المسجد على اسم الشيخ عبد الفتاح بن عبد الله بن يس والذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسين بن الإمام علي كرم الله وجهه وفي نهايات القرن السادس عشر الميلادي ويحتفل أهل موشا منذ زمن بعيد بمولد الشيخ عبد الفتاح في منتصف شهر أغسطس من كل عام حيث تكون ظروف الزراعة مناسبة وما زال هذا الاحتفال مستمرا حتى الآن، كما يوجد مسجد الشيخ أحمد الوسية وهو ثاني مسجد بالفرية ويقع في منتصف القرية بمنطقة السويقة.

7- كما يوجد بموشا كنيسة القديس ماري بقطر وهو أحد القادة الرومان الذين آمنوا بالمسيحية بالرغم من معارضة الحاكم الروماني لذلك مما كلفه حياته حيث حوكم في محكمة ريفا ثم تم جره في ذيل جواد حتى مستوقد الحمام الروماني بموشا حيث تم إعدامه حرقا ليصبح أول وأكبر شهيد مسيحي بموشا وربما بأسيوط تم بناء كنيسة كبيرة تخليدا لذكراه غير أنها تدمرت عدة مرات وتم ترميمها وإعادة بنائها في تسعينيات القرن الماضي.

8- جرى تنفيذ حجر صحي وعزل لثلاثة شوارع بالقرية بعد وفاة حالة بكورونا واكتشاف 17 حالة إصابة أخرى وذلك حفاظا على صحة المواطنين بالقرية.

9- اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" منعاً لانتشار العدوى لآخرين بكل مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة.

10- أكد المحافظ جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.