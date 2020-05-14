تركيا تكشف عن أطماعها.. وتطلب إذنا للتنقيب في ليبيا

تواصل تركيا الكشف عن أطماعها في ليبيا، وذلك بعد ما قدمت شركة البترول التركية "تباو" طلبا للحكومة الليبية في طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال فاتح دونماز وزير الطاقة التركي إن "أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات عقدوا يوم الاثنين الماضي اجتماعا عن بعد، لـ"مناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

و​ندد الوزراء الـ5، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، بـ"التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس "تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي".