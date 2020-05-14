متهم بالتخابر مع تركيا.. كواليس اعتصام نواب تونس لمحاسبة "الغنوشي"

دخل نواب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، أمس، يستمر حتى مساءلة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي حول علاقته بتركيا وعناصر الإخوان الإرهابية في ليبيا والتخابر معهم، وفق زعيمة الحزب.

وأكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي والقيادي بالحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة، في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا، دخول الكتلة البرلمانية لحزبه اعتصاما داخل البرلمان، بعد قيام سيف الدين مخلوف رئيسة كتلة الكرامة المقرب من الإخوان بالاعتداء اللفظي على زعيمة الحزب السيدة عبير موسى، قائلا إن كتلة الكرامة تشكل "كتلة داعشية" داخل البرلمان، مؤكدا على ضرورة سحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الإخوانية، معتبرا أنها مسألة أمن قومي.

وقال "كريفة": "تحت حكم الإخوان نعيش الاغتيالات السياسية ونتحدث عنها وهذا لم يحدث في تاريخ تونس، وهم من يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب والاضطهاد وأنه أهينت كرامتهم، ومع ذلك يقومون بما يقومون به، رغم أنه للعلم لا يوجد دليل على أنهم تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وهم الآن يحكمون تونس".

وسادت حالة من الفوضى والتوتر، أمس، في أجواء الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، ما أدى إلى تعطلّها، وذلك بعد تدخل نائبة من كتلة حركة "النهضة" لنزع صورة الزعيم الحبيب بورقيبة ولافتة تدعو لمساءلة راشد الغنوشي وسحب الثقة منه، من أمام مقعد عبير موسي، وتهجم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على "موسي".

وأوضحت "موسي"، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، مساء أمس الأول، أنها أخذت مكانها كرئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان للانطلاق في ممارسة مهامها المتمثلة في مناقشة جملة من المشاريع إلا أن إحدى نائبات كتلة حركة النهضة اعترضت على تواجد صورة "بورقيبة" وشعار سحب الثقة من "الغنوشي" من خلال طلبها لنقطة نظام، ليتدخل إثرها نواب "النهضة" ويصدرون فتوى تفيد بأنه ليس من حقها حمل شعارات ولافتات سياسية.

كما أشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، تهجم عليها وتوجه لها بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية. وشددت على أن اعتصام كتلتها داخل قاعة جلسات البرلمان سيتواصل إلى حين عرض موضوع مساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على النواب للتصويت في جلسة عامة، لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية، مشيرة إلى أن حزبها سيقاطع كذلك أعمال مكتب البرلمان التي وصفتها بـ"المسرحية وعلى مقاس حزب النهضة".