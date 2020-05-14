تحرير 715 مخالفة للمخابز وعدم التزام بالأسعار في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتي أسفرت عن تحرير 715 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها.

حيث تم تحرير 228 محضرا للمخابز لوجود مخالفات جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 462 محضرا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر، أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير 25 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

هذا بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر جنح، وذلك بعد رصد مخالفات ومضبوطات منها التصرف في سلع تموينية، وبيع سلع مجهولة المصدر، كما تستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.