"دمياط الجديدة" يواصل إغلاق المنافذ المؤدية للشاطئ ومنع حجوزات الفنادق

قرر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب، استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية وكافة المناطق الخضراء بالمدينة، ومنع كافة الفنادق والنوادي والقاعات من قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات خاصة بالأعياد القادمة، وخاصة إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لمنع التجمعات البشرية والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، وكذلك منع أي اشغالات أو تواجد باعة جائلين.

وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى يأتى ذلك حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19.