إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية المزينة في مدينة نويبع

واصلت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الخميس حملاتها، لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة، لـ11 حالة إزالة تعدي بمنطقة أم مريخة التابعة لقرية المزينة، على مساحة 160 ألف متر مربع.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، إنه جار تنفيذ قرارات الإزالة بمنطقة أم مريخة لليوم الثاني على التوالي، وجرى تشكيل لجنة ضمت رئيس قرية المزينة، وعضو من الإدارة الهندسية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير أملاك الدولة، ومدير مكتب التنمية السياحية بشرم الشيخ وطابا، للمتابعة تنفذ قرارات الإزالة.

وأكد رئيس المدينة، أن الأرض التي جرى استردادها تابعة لهيئة التنمية السياحية "جهة الولاية"، ولذلك أصبحت هي المنوطة بمنع أي تعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ اللازم ضد المعتدين.