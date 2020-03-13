السيول تغرق 3 مخيمات في مدينة نويبع.. ووفاة مواطن

تعرضت مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لسيول شديدة نتيجة الأمطار التي هطلت عليها، وأكد مصدر أمني في محافظة جنوب سيناء، أن السيول التي تعرضت لها نويبع، أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين.

وأضاف المصدر، أن السيول اجتاحت منطقة المالحة، ودمرت 3 مخيمات في منطقة رأس شيطان التابعة للمدينة.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، إن السيول ضربت 3 مناطق إحداها منطقة الصاعدة، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ جميع السائحين، الذين تواجدوا داخل المخيمات بمنطقة رأس شطان بالمالحة، عدا شخص واحد والباقي يتلقى العلاج داخل مستشفى نويبع العام.

وأضاف الشحات أنه جرى الدفع بفرق لإعادة فتح الطرق المؤدية لمدينة طابا حيث تعرض الطريق للقطع، وتراكم الإطماءات بارتفاع 3 أمتار، موضحا أن السيول لم تدخل المدينة حتى الآن وأنها تسير في مجراها الطبيعي.