 إخلاء سبيل أبوالمعاطي زكي بعد التحقيق معه في 30 بلاغا من رئيس الزمالك

قال المحامي طارق جميل سعيد، إن نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي من سرايا النيابة بعد التحقيق معه في 30 بلاغا؛ قدمها ضده رئيس نادي الزمالك واتهمه فيها بالسب والقذف.

وأضاف أنه قدم للنيابة الأدلة التي تثبت صحة ما ذكره موكله في حلقات يبثها علي موقع يوتيوب. وتقدم أبوالمعاطي زكي الصحفي ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك عضو مجلس النواب، لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد تهديده بالقتل والسب والقذف في فيديو بثه علي يوتيوب.

وأبدى أبوالمعاطي زكي رئيس تحرير نجم الجماهير غضبه من احتماء رئيس الزمالك بالحصانة البرلمانية، وعدم القدرة علي نيل حقه لرفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه مما يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.