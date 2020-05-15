يوميات كورونا في المغرب العربي.. تونس في طريقها للتعافي من الوباء

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4,379,973، فيما وصل إجمالي الوفيات 298,185، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وتشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 5.782.140 كلم²

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 1032 مُصاباً، وقالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم تسجيل 759 حالة شفاء، مقابل 45 حالة وفاة وذلك منذ ظهور الوباء في تونس مطلع مارس الماضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر في وقت سابق التقليص من عدد ساعات حظر التجول بداية من الأمس، ليصبح الحظر من الساعة 11 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة وفاة و81 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 6593 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وأشارت الوزارة، في بيان بالأمس، إلى أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189، لافتة إلى أنه تم شفاء 91 حالة جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الإصابة بالوباء إلى 3222 حالة.

وفي ليبيا، كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن وباء كورونا المستجد بلغ 3 ملايين و300 ألف اختبار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار برينان في تصريح صحفي بالأمس، إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لا تزال أقل من المستوى المطلوب.

ووفقا لموقع "worldometers.info" على الإنترنت، بلغ إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا 64، فيما وصل عدد الوفيات بالوباء 3 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين من كوفيد 19"، 28.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن أمس الأول، سلبية نتائج تحليل كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس، ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 100 عينة للكشف عن "كوفيد 19" ، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخلوها من الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سجلت ثلاث وفيات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الجزائر إلى 6253.. وفريق طبي صيني يصل الجزائر العاصمة

وفي الجزائر، بلغ إجمالي الإصابات بالوباء 6253، فيما وصل عدد الوفيات جراء الوباء 522، بينما بلغت حالات الشفاء من كورونا المستجد 3058.

ووصل فريق من الخبراء الطبيين الصينيين، بالأمس، بالجزائر العاصمة، على متن طائرة تنقل أيضا معدات طبية، في إطار التعاون الجزائري الصيني في مكافحة "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد الحاج للصحافة، إن الهدف من إرسال هذا الفريق الطبي المختص في مكافحة الوباء، يتمثل في تقاسم خبرات وتجارب البلدين فيما يخص كيفيات وطرق علاج الأمراض المرتبطة بكورونا المستجد.

من جانبه، أكد سفير الصين بالجزائر، "لي ليانهي"، أن "هذا الفريق الطبي المتكون من عشرين شخصا، مختص في معالجة الأمراض التنفسية والعناية المركزة والأمراض المعدية، وكذا الطب التقليدي الصيني".

أشار "ليانهي"، إلى أن "هؤلاء الخبراء كانوا من الأوائل الذين تم تجنيدهم لدى ظهور فيروس كورونا في الصين، مما مكنهم من اكتساب تجربة وخبرة كافية، في مجال معالجة المرضى المصابين".

وأضاف الدبلوماسي الصين، أن "هؤلاء الخبراء قد جاؤوا إلى الجزائر لتقديم خبرتهم في مجال وباء كورونا، والعمل مع نظرائهم الجزائريين من أجل مساعدة الجزائر في التغلب على هذا الوباء في اقرب الآجال".

الرئيس الموريتاني يعلن.. الوضع تحت السيطرة

وفي موريتانيا، قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس، إن الوضع المتعلق بوباء كورونا المستجد تحت السيطرة، داعيا في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الجميع إلى التعاون مع السلطات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة.

وقدم الغزواني، تعازيه بالمناسبة في وفاة احد الموريتانيين، أول أمس الأربعاء، نتيجة هذا الوباء.

وذكر موقع"worldometers.info"، أن إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا بلغ 16 حالة، وبلغت الوفيات حالتين فقط، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء 6.