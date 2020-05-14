وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يناقشان 4 ملفات وتقييم أداء القيادات

ناقش اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبحسب شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات.

واستعرض خلال الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.

وأكد الدكتور أيمن مختار خلال اللقاء أنه تم إزالة ما يزيد على 360 حالة تعد واستعادة أكثر من 12 فدان أراض زراعية و15 ألف متر من أملاك الدولة.

وتابع شعراوي جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادة في الأسعار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه تم أيضاً متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمامة وما تم تنفيذه علي أرض الواقع فيما يخص البرتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وكذا باقي المناطق الأخرى بما يساهم في تحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة.

كما شهد اللقاء أيضاً بحث معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها كما تم خلال اللقاء أيضاً بحث سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشاد شعراوي بالجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها.

وفى ذات السياق وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على اهتمامه البالغ ودعمة ومساندته الدائمة لمحافظة الدقهلية فى كافة المجالات والقطاعات لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وليس فى الدقهلية وإنما فى جميع محافظات مصر .