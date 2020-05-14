133 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 8 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3745 طن يوريا، و5670 طن رمل، و3000 طن فوسفات، و500 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17909 طن حديد بلت، و1163 طن خردة، و6500 طن كلوريد ايثيلين، و2400 طن سكر، و2201 طن خشب زان، و1140 طن ابلاكاش، و18169 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 51 حاوية مكافئة، تشمل فواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وخوخ و عنب)، وخضروات (بطاطس وبروكلي وبازلاء وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وبردقوش) تم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وسنغافورة وبريطانيا وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 304 حاوية مكافئة، و928 حاوية ترانزيت.

بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133073 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94970 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2613 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادرت 2705 شاحنة، منها 1099 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 62908 من البضائع العامة.