 السعيد تشارك بندوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة للحديث عن كورونا

تشارك، مساء اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العالم العربية.. مرحلة ما بعد كورونا".

تُعقد الندوة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور كل من أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، والسيدة أمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية، والسيد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يتحدث في الندوة، سناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولي، وواش روفايل مؤسس وشريك في كابيتال بالولايات المتحدة اأامريكية، والدكتورة سمر باقر أستاذ كلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي ركائز الاقتصاد العربي، ذلك لأنها تشكل أكثر من 90% من كل الأعمال التجارية، كما تخلق معظم الوظائف الجديدة لتحقق غالبية النمو الاقتصادي في المنطقة.