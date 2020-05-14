استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب، لم تعرف هويته بعد، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها الشاب الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، غالبيتهم من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، التي تتعرض لليوم الثالث على التوالي لسياسية عقاب جماعي، حيث اُعتقل خلال اليومين الماضيين وحتى فجر اليوم أكثر من 30 مواطنا، أُفرج عن عدد منهم، بعد تعرضهم لعمليات استجواب وتحقيق، رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل وحشية، وذلك عقب مقتل أحد جنودها خلال عملية اقتحام نفذتها للبلدة قبل يومين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".