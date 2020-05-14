رئيس الوزراء العراقي يدعو لإبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، ضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي.

وأشاد الكاظمي، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، بجهود وتضحيات الجهاز وتصديه للإرهاب وعصابات تنظيم داعش الإرهابي، والمساهمة في النصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد المسؤول العراقي، أهمية الحفاظ على استقلالية الجهاز كمؤسسة وطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة، مشيراً إلى التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها.