عنبه يلتقي رؤساء شركات الطيران الخاصة لبحث تداعيات كورونا

التقى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، ظهر اليوم، بمقر الوزارة رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات وموقفها المالي، وخططها الحالية والمستقبلية في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران لبعض المقترحات والرؤى من رؤساء شركات الطيران الخاصة من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة، وتم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة، والتي وعد الطيار محمد منار بالعمل مع الجهات المختصة بتذليلها.

كما وجه الوزير شركات الوزارة بتقديم كل الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية لمساندتهم في عبور تلك الأزمة، وحث وزير الطيران المدني مسؤولي هذه الشركات بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية، حيث أنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني.

ومن جانبهم تقدم الحضور بالشكر لوزير الطيران المدني على إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة لكثير من المشكلات، وأشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدني ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة.