ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات التأمين الصحي، في حملة للإدارة الصحية بمدينة المطرية بالمحافظة.

وقال "مختار"، في تصريح صحفي، إنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محاضر بجميع المخالفات، مؤكدا على أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارتا العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن المضبوطات المذكورة تشمل 89 قرصا مهربا ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وضبط 72 ماسك طبي بدون فواتير مجهولة المصدر، و231 قسطرة و63 سرنجة أنسولين و29 كيس ليفارجل منتهى الصلاحية، 13 كيس مستحضرات تجميل مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وتم تحرير 9 محاضر.