تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مجهولة المصدر، خلال حملة شنتها على الصيدليات.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي عدة حملات تفتيشية على الصيدليات التابعة لبعض الإدارات الصحية التابعة لمحافظة القليوبية، وفقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورحمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 صنف دواء مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، بدون فواتير عبارة عن (450 قرصا- 7 أمبولات) ممنوع تداولها بالصيدليات العامة بدون وجود فواتير، كما جرى ضبط 152 صنفا مجهول المصدر والتركيب (50 علبة أقراص - 3638 قرصا - 2 شريط) جميعها ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

كما جرى خلال الحملة، ضبط صنف "تأمين صحي" 5 أمبولات ممنوع تداوله بالصيدليات العامة، وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات منها 9 أمبولات ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.