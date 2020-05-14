خلال أسبوع.. ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط طن و37 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة للطب البيطري في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري ، إنه تم تشكيل حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول اللحوم بمراكز "شربين وميت غمر والسنبلاوين" بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين أسفرت عن ضبط 1037 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 20 محضر وذلك خلال الأسبوع الجاري.