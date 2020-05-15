"إتحضر للأخضر".. مسابقة تميز لكليات دمنهور.. تعرف على شروطها

أعلنت جامعة دمنهور، تشكيل لجان نوعية لتقييم أداء الكليات ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة العمل الإداري وإعلاء درجة تميز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى مواكبة الظروف المستجدة بالبلاد عن طريق بعض الإجراءات مثل إنشاء بريد إليكتروني رسمي لكل موظفى الكليات والجامعات، ما يساعد على إرسال واستلام المكاتبات والتواصل بين الموظفين عن بعد، للحد من التعامل المباشر أو الاختلاط وخلق مسافات تباعد اجتماعي آمنة.

يأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين، والحد من انتشار العدوى وضرورة الإتجاه إلى تحويل العمل بكافة الإدارات إليكترونيا والتقليل من التعامل الورقى بشكل نهائي، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية"أون لاين" للموظفين لرفع مستوى الوعي والأداء الإداري لديهم، ما يؤدى إلى رفع الكفاءة الإدارية والوصول إلى التميز الحكومي.

وأعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن مسابقة لاختيار أفضل وأجمل كلية للتحفيز على الإكثار من زراعة المساحات الخضراء، وتجميل كل كلية وإخراج أفضل ما لديها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تحت شعار "اتحضر للأخضر"، لتجميل مدن مصر و زراعة الأشجار المثمرة فى كل مكان.

وأكد "عبيد" على أهمية التشجير وانتشار اللون الأخضر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتسليط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فى إستخدام الطاقة والكهرباء.