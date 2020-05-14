مطار القاهرة يستقبل الرحلة الثانية لإعادة المصريين العالقين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرحلة الثانية الاستثنائية التى سيرتها شركة إير كايرو للطيران لإعادة 165 من المصريين العالقين فى الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار الجسر الجوى الإستثنائي للطيران الذى نظمته وزارة الطيران المدني.

ويتم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.