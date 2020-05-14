الوادي الجديد تسجل 42 إصابة بكورونا وتعافي 15

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة، وارتفاع حالات التعافي إلى 15 حالة.

وقال المحافظ، إن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى القصر والشيخ والي والراشدة وأسمنت والهنداو، وعزب القصر، وبدخلو بمركز الداخلة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.