وجوه رمضانية.. ريم سامى: لا أمثل بالواسطة.. ورفضت عروضاً أخرى من أجل "البرنس"

أعربت الفنانة ريم سامى عن سعادتها بردود فعل الجمهور حول مسلسل «البرنس» المعروض ضمن السباق الرمضانى الحالى، مشيرة إلى أن هذا النجاح ليس جديداً على فريق عمل المسلسل، الذى أخرجه محمد سامى.. وقام ببطولته محمد رمضان، بمشاركة أحمد زاهر وروجينا.

وعن دورها فى المسلسل، قالت «ريم» لـ«الوطن»، إن الشخصية يوجد بها عدد من التغيرات النفسية، وأضافت: «لكننى تغلبت على صعوبة الدور بمذاكرة تفاصيل الشخصية جيداً، بصحبة مخرج العمل».

وعن العمل مع محمد رمضان، قالت «ريم»: «بيننا كيمياء، والعمل معه ممتع للغاية، وهو سبب دخولى فى الأجواء سريعاً»، أما عن العمل مع المخرج محمد سامى، فقالت: «بعيداً عن كونه أخويا، لكن من يعمل معه يضمن النجاح، لأنه يعرف كيف يوظّف الممثل الذى يعمل معه».

وعن قول البعض إنها تعمل بالواسطة بسبب شقيقها، ردّت ريم سامى: «لا أمثل بالواسطة، خاصة أننى بدأت التمثيل بدون معرفة أخويا المخرج محمد سامى، وهو اتفاجئ بأدائى وقتها، وأشاد بيّا لما شاركت فى مسلسل (للحب فرصة أخيرة)، مع المخرجة منال الصيفى».

وأكدت «ريم» أن هناك عدداً من المسلسلات داخل السباق الرمضانى عرضت عليها، لكنها رفضتها بسبب ورق «البرنس» الذى كتبه محمد سامى. وعن فكرة خوضها البطولة المطلقة من بعد مسلسل «البرنس» مثلما حدث مع مى عمر بعد «الأسطورة»، قالت «ريم» إنها لا تستعجل الخطوات، خاصة أن «البرنس» ثالث أعمالها فى الدراما ولا تريد الاستعجال من أجل الوصول سريعاً، بل إنها تتخذ خطوات ثابتة لنفسها، كما أن مبدأها هو التأنى، مشيرة إلى أنها ما زالت تعمل على نفسها فى التمثيل من خلال كورسات وورش تمثيل، بالإضافة إلى القراءة كثيراً.

وعن رأيها فى دور مى عمر فى مسلسل «الفتوة»، قالت: «شهادتى مجروحة فى مى، لكنى حبيت دورها»، مشيرة إلى أن «مى» نجمة كبيرة ولها جماهيرية عريضة، متمنية أن تعمل معها مرة أخرى بعدما سبق وتعاملت معها خلال رمضان الماضى فى «ولد الغلابة».