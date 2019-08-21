قالت الفنانة ريم سامي، إنها أحبت شخصية "قمر" بشكل كبير جدًا، خلال أداء هذه الشخصية في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وأضافت سامي، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أنها أحبت هذه الشخصية قبل أدائها في المسلسل: "حبيت شخصية قمر وهي على الورق، شدتني وهي لسة بتتحكيلي، لأنها طيبة جدًا، الأخت الصغيرة اللي بتتدلع على أخوها اللي موجودة في كل بيت، فأنا حبيت الشخصية بكل تفاصيلها"- بحسب وصفها.

وأوضحت أنها استمتعت كثيرًا بالشخصية أثناء تقديمها، ولكن اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليها نوعا ما، مما جعلها تستعين لمصحح لغوي عبدالنبي الهواري، الذي ساعدها كثيرًا على أداء هذا الدور، "حبيت الصعيدي منه أوي، وقعدنا مع بعض نشتغل على الدور".