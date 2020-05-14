إدوارد عن "البطولة": أنا شايف نفسي بطل في حتتي.. وبخاف أشيل المسؤولية

تحدث الفنان إدوارد عن عدم تقديمه البطولة المطلقة، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه بطلًا في الأدوار التي يقدمها.

وقال إدوارد خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ده اختياري، أنا شايف نفسي بطل في حتتي، وبشوف نفسي بطل في الأدوار اللي بعملها، وبخاف، مش عايز أشيل مسؤولية" مؤكدًا أنه لن يخوض تجربة البطولة المطلقة بعدما كبر سنه.

ونفى إدوارد عمله في الفن بالواسطة، مضيفًا: "عمري ما اشتغلت بالواسطة وكنت بستنى التليفون يرن، وشوفي أفلامي ومسلسلاتي هتلاقيني بشتغل مع كل الناس".

وكذّب إدورد ما تردد عن تدخل شخصية مهمة من أجل إسناد الأدوار له، مؤكدًا أن علاقته الطيبة بالجميع هي سبب ترشحه للأعمال الفنية.