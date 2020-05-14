رئيس صحة النواب يتفقد مستشفى الحميات بالاقصر

أجرى الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة متطلبات واحتياجات مستشفى الحميات بالأقصر، تمهيداً لتأهيله ليصبح مستشفي عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل.

وتفقدالعماري وعبد الجواد أقسام المستشفى وغرف المرضى، حيث ارتدوا الزي الوقائي واطمأنوا على سلامة المصابين وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد العماري استعداده لتقديم كل أوجه الدعم بما يسمح برفع كفاءة المستشفى وزيادة طاقتها بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.

وأشار عبد الجواد إلى أهمية ضم مبني مركز تحيا مصر للمستشفى دعما لها حيث أصبحت بطاقة 52 سريرا وكذلك العمل على توفير الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى إضافة إلى الإعداد لتجهيز غرفة عناية مركزة ومد المستشفى بأجهزة ومستلزمات طبية فضلا عن العمل على تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، إضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفى الحميات بجهاز آشعة مقطعية، لافتا إلى وجود تعاون مثمر وفعال بين رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وصحة الأقصر.

يشار إلى أن محافظة الأقصر يوجد بها عدد 2 مستشفى عزل، الأول مستشفى إسنا التخصصي، والثاني المدينة الشبابية بمدينة الطود، حيث تم تخصيصهما كمستشفيات عزل للمصابين بالفيروس.