رئيس "صحة النواب" يتابع احتياجات حميات الأقصر لتحويلها لمستشفى عزل

تفقد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مستشفى الحميات بالحبيل، شرق المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها، تمهيداً لتأهيلها لتصبح مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

وتفقد العماري وعبد الجواد أقسام المستشفى وغرف المرضى مرتدين الزي الوقائي واطمأنوا على سلامة المصابين، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، استعداده لتقديم كل سبل الدعم بما يسمح برفع كفاءة المستشفي ى وزيادة طاقتها بحيث تقدم جميع الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.

من جانبه أشار الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أهمية ضم مبنى مركز صندوق تحيا مصر للمستشفى دعمًا لها حيث اصبحت بطاقة 52 سرير وكذلك العمل على توفير الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى بالإضافة الى الأعداد لتجهيز غرفة عناية مركزة ومد المستشفى بأجهزة ومستلزمات طبية فضلًا عن العمل على تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.

وتابع عبد الجواد أنه سيتم دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفى الحميات بجهاز أشعة مقطعية.