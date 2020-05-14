مصرع شاب سقط تحت عجلات قطار الصعيد بأسيوط

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من القطار أثناء سيره منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط شخص من قطار وفاته فى الحال وبالإنتقال والإسعاف والمعاينة والفحص تبين مصرع عماد محمد حمدان محمد، ١٨ سنة مقيم بقرية منقباد دائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات أنه حال سير القطار رقم ٨٠ حاول المتوفى النزول من القطار فسقط أسفل القطار وتوفى فى الحال، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.