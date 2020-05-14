ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الوادي الجديد إلى 17 حالة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 17 حالة.

وقال المحافظ، إن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر- الشيخ والي - الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر، وأنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، وعزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.