10 فروق بين جهاز حماية المستهلك ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الفرق بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز حماية المستهلك في 10 معلومات.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور هذه الفروق، وفقًا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أولًا: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

1- الجهاز هيئة عامة مستقلة عن وزارة الكهرباء وشركاتها.

2- دوره الرئيسي هو ضمان تحقيق العدالة بين جميع أطراف مرفق الكهرباء سواء وزارة الكهرباء وشركاتها، والمستهلكين، والمستثمرين.

3- وضع قواعد تنظم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء وبين المستهلك.

4- ينظم كل ما يتعلق بأنشطة الطاقة الكهربائية، سواء إنتاج أو نقل أو توزيع.

5- يتصدى لأي محاولات احتكار فى سوق الكهرباء.

6- يتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بمرفق الكهرباء بكل جوانبها ويعمل على حلها.

ثانيًا: جهاز حماية المستهلك

1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.

2- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

3- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

4- دراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.