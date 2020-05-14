يسرا اللوزي تنجب ابنتها الثانية فى زمن كورونا: كنت قلقانة

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن وضع مولودتها الثانية "نادية"، منذ أسبوعين، لكنها لم تكشف عن الأمر إلا من لحظات قليلة.

ونشرت "اللوزي" صورة لقدم رجل طفلتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات".

وأضافت: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، وربنا يقوم كل الأمهات بالسلامة".

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها، حيث قالت سوسن بدر، "حبيبتي حمدلله علي سلامتكم"، وباركت الفنانة أيتن عامر لها قائلة،"مبروك يا لوزي".

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي لديها طفلة أخرى تدعي "دليلة".