البابا يصلي عشية عيد القديس أثناسيوس الرسول بمزاره بالكاتدرائية

صلى البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، عشية عيد القديس أثناسيوس الرسول، البطريرك الـ20 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمذبح الذي يحمل اسمه والموجود به جسده الكائن أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن البابا طيَّب رفات القديس في نهاية العشية.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد القديس الملقب بـ"حامي الإيمان" يوم 7 بشنس الموافق 15 مايو من كل عام، وهو البطريرك الـ20 في سلسلة باباوات الإسكندرية (328 - 373م)، وساهم بقوة في صياغة الإيمان المسيحي، كما كان يتمتع بحياة تقوية مشهودة حتى قيل عنه "نقاوة إيمانه كانت سبب تقواه".