بث مباشر.. البابا يترأس جنازة الأنبا رويس في الكنيسة البطرسية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الكنيسة البطرسية بالعباسية، صلوات تجنيز الأنبا رويس، الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 81 عاما، بعد أن قضى في حياة الرهبنة نحو 57 سنة، بينها ٤٣ سنة أسقفًا.

وولد الأنبا رويس، يوم 15 أكتوبر 1939، وترهب بدير السريان بوادي النطرون باسم الراهب متياس السرياني في 30 أكتوبر 1963، وسيّم أسقفًا عامًا يوم 29 مايو 1977.

وشارك في الجنازة عدد من أساقفة الكنيسة الذين اتخذوا العديد من الإجراءات الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ودون حضور مشيعين، التزاما بتعليمات الكنيسة بقصر صلوات الجنازة على أسر المتوفين.