محافظ جنوب سيناء يقرر صرف 5 ملايين جنيه لدعم المساجد الجديدة بالطور

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، واستكمال أعمال بعض المساجد بمدينة الطور، لمتابعة الأعمال الإنسانية، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ،واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة ومديري عموم المديريات والادارات المعنية.

وأكد المحافظ أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة بلغت 85 %، وقرر دعم أنشاء مسجد الروضة بمدينة الطور ب 3 مليون جنيه مناصفة بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، ودعم مسجد التوحيد بـ2 مليون جنيه لاستكمال المأذنتين وأعمال التشطيبات النهائية.

واستعرض المحافظ موقف توريد القمح للمطحن بطور سيناء، وبلغ 60 طن قمح، بزيادة 18 طنًا عن العام السابق.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بسرعة سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية والمتأخرة، مشددًا على رؤساء المدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، وتشكيل لجان للمرور على الوحدات السكنية الجديدة، للتأكد من أن قاطنيها هم ملاك تلك الوحدات.

وأعلن المحافظ أنه جرى صرف 39600 جنيه إعانات إنسانية لعدد 10 حالات بالمحافظة، وتخصيص مبلغ 25 ألف جنيه لشراء ملابس للأيتام، في ايطار الحرص على دعم للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد والعمالة غير المنتظمة.