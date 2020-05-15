الجسر الجوي للطيران يعيد 703 عالقين مصريين خلال 24 من الكويت وواشنطن

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، 3 رحلات طيران دولية قادمة من الكويت، فيما استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة واحدة قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووصلت الرحلة الأولى إلى مطار مرسى علم الدولي قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى متنها 223 مصريا، فيما وصلت الرحلة الثانية، التابعة لشركة إيركايرو رقم SM2002 مطار القاهرة الدولي، وعلى متتها 165 راكبا فى تمام الساعة 5 عصر أمس، فى حين وصلت الرحلة الثالثة رقم SM 2004 والتابعة لشركة إيركايرو، مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها 165 راكبا أيضا.

وفى تمام الساعة 7 وصلت آخر رحلات أمس الخميس والقادمة من الكويت والتى سيرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وعلى متنها 150 راكبا، رحلة رقم MS 621، ليصبح إجمالى عدد الرحلات القادمة من الخارج 4 رحلات، بينما بلغ عدد العائدين 703 مصريين، وتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحي في المطار، كما تم نقلهم جميعا إلى مناطق العزل المخصصة لذلك، حسب رغبة العائدين.