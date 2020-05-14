مجدي أحمد علي: اشتغلت مساعد مخرج 13 سنة.. وقررت أوقف

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه لم ينجح في دخول الوسط الفني عبر "واسطة" كباقي زملائه في تلك المهنة، ما أدى إلى إخراجه لما يقرب من7 أعمال فقط طوال مسيرته المهنية: "اشتغلت مساعد مخرج فترة طويلة جدًا 13 سنة، وفي لحظة قررت إنه مش هينفع، وقعدت في البيت أكتر من سنة".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن تجربته كمساعد مخرج في فيلم "خرج ولم يعد" كانت ممتعة، وأثرته فنيًا، ما ساعده في استكمال مسيرته كمخرج، وكان للمخرج الكبير محمد خان دور كبير في ذلك، متابعًا: "بالنسبة ليوسف شاهين، اللي مشتغلش معاه مساعد مخرج خسر كتير جدًا".

وأوضح أن أعماله دائما ما تصب في إطار المرأة ومحاربه التطرف: "المرأة بسبب اللي شوفته من أمي بعد وفاه أبويا".

وأكد أن كفاح المرأة المصرية لا مثيل له حول العالم: "المرأة في مجتمعاتنا العربية إلى الآن بتتعامل بطريقة لا تليق"، مشيرًا إلى أن تجربته الأولي كمخرج في فيلم "يا دنيا يا غرامي" جاء بعد امتناعه عن العمل كمساعد مخرج، وقام المنتج رأفت الميهي بإقناعه بإخراج ذلك الفيلم: "ده الفيلم الوحيد اللي أنتجه الميهي بإخراج غيره، والفيلم حقق إيرادات كبيرة".