خلال الأسبوع السابع للحظر.. الدقهلية توزع مساعدات لعدد 6800 أسرة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه فى خلال الأسبوع السابع لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تواصلت جهود تقديم المساعدات المالية والغذائية للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة في كافة قرى ومراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأوضح المحافظ انه خلال الأسبوع السابع على التوالي وتخفيفا عن كاهل هذه الأسر فقد تم توزيع 80 ألف جنية مساعدات مالية و6550 كرتونة غذائية ووجبات ساخنة وعصائر ومشروبات بالإضافة إلى طن لحوم، للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة استفادت منها 6800 أسرة.

وذكر أنه تم صرف مساعدات مالية خلال مايو الجارى من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بلغت قيمتها ما يزيد على 318 ألف جنية علي الأسر المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقة والمسنين ومساعدات الزواج، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه المساعدات تم تقديمها للأسر بفضل الجهود المتميزة والمشكورة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بنطاق محافظة الدقهلية، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية.

وقال السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية انه تم تقديم هذه المساعدات بمشاركة 13 جمعية أهلية بالإضافة إلى مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، مشيرا إلى انه تم تنفيذ تكليفات المحافظ بتسليم هذه المساعدات للأسر من خلال لجان التضامن الاجتماعي بالإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن والأحياء والمكاتب التابعة لها بالقرى على مستوى المحافظة والجمعيات الأهلية المساهمة في تقديم تلك المساعدات.