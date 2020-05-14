أستاذ فيروسات: التباعد الاجتماعي طوق نجاة من كورونا في هذه المرحلة

أكد الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، أن انتشار فيروس كورونا يرتبط بسلوكيات المواطنين وتحركاتهم في الأسواق والمولات التجارية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إهمال الضوابط الوقائية من الفيروس، خاصة فيما يتعلق بمراعاة المسافة الآمنة بين المواطنين، ما يمثل مؤشرًا خطيرًا بالنسبة للفرد والمجتمع.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، بأن التباعد الاجتماعي يمثل طوق النجاة في هذه المرحلة، ويساوي 70٪ من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، "المباعدة بلا معاندة وإلا كانت المفارقة"، مؤكدًا أن ضوابط الحجر الصحي هي الأساس لدينا، وهناك الضوابط الوقائية للحد من المرض والوفاة التي قد تنجم من حالات وإصابات جديدة.

وأوضح، أن الدول الأوروبية فرضت بالفعل عقوبات وغرامات فورية لمن لا يرتدي الكمامات، لأننا في المرحلة الثالثة من الفيروس، والتي تعد أشد المراحل خطورة بالنسبة للمواطن، لأن العدوى أصبحت مجتمعية، والأرقام مخيفة وتخطت الـ10 آلاف إصابة.

وأشار إلى أنه بمجرد خروج المواطن من منزله لابد من ارتداء الكمامة، لأنها أصبحت حتماية على الجميع، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط وغرامات لمن يخرج من منزله بدون كمامة لأن الفيروس مازال معقدًا وغامضًا.